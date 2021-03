한국관광공사, '문자채팅'으로 24시간 관광안내

상반기 중 지자체 관광안내원 참여하는 다자간 채팅도 실시 예정

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 24시간 국내 관광정보를 전화로 안내하는 '관광통역안내전화 1330' 서비스에 9일부터 문자채팅 기능을 도입한다고 밝혔다.

이번 문자채팅 관광안내 서비스는 음성보다는 문자를 통한 의사소통이 점차 주류가 되고 있는 추세에 맞춰 도입됐다. 기존 전화 서비스와 마찬가지로 24시간 연중무휴로 운영된다. 한국어·영어·일본어·중국어(간체, 번체) 등 총 5개 언어로 제공된다. 문자 채팅을 통한 상담은 이미지나 URL을 실시간으로 공유할 수 있다. 서비스 받은 내용을 기록할 필요가 없다는 장점도 있다. 또 전화로만 이뤄지던 기존 서비스에서 소외됐던 청각장애인도 실시간 관광안내를 받을 수 있게 됐다.

이번 서비스는 ‘대한민국 구석구석’ 모바일 앱과 누리집에서 ‘여행상담’ 아이콘을 클릭하면 이용할 수 있다. 카카오톡에서도 ‘1330관광안내’를 검색해 연결할 수 있다. 외국인이라면 관광공사 외국어 앱인 ‘VisitKorea’ 및 라인과 페이스북 메신저로도 가능하다.

문자채팅 서비스가 가능해지면서 보다 현장성 높은 관광안내서비스 제공도 가능해질 것으로 기대된다. 관광공사는 전국 지자체와 협업해 지역 관광안내소 안내원들이 다자 채팅으로 안내에 직접 참여하는 서비스도 준비중이다. 이 서비스는 올해 상반기 내 개시를 목표로 하고 있다.

정창욱 관광공사 관광산업실장은 "문자 소통에 더욱 익숙해지고 있는 사람들의 편의 증진과 함께 상담 기록 보존 등 문자채팅만의 장점이 있어 이번 기능을 도입했다”며 “전문 상담사를 통해 지역만의 특화정보를 얻고 방문예정지와 여행일정을 점검해보면 이용객들이 더 만족스러운 여행을 즐길 수 있을 것”이라고 기대했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr