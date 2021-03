김용범 기재차관 "경제회복 기대·인플레이션 우려 교차…변동성 주시"

9일 거시경제금융회의 주재

국회에 "4차 재난지원금 신속 처리" 요청

[세종=아시아경제 문채석 기자] 김용범 기획재정부 1차관은 미국 국채금리 상승과 관련해 "경제회복 기대와 인플레이션에 대한 우려가 모두 존재하고 있는 만큼 변동성을 주시하겠다"고 밝혔다.

김 차관은 9일 서울 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에서 "미 금리 상승세가 지속되면 위험기피에 따른 자산가격 조정, 신흥국으로부터의 외자 유출 등 불안정한 흐름이 나타날 수 있다는 진단도 나온다"며 이같이 말했다.

김 차관은 "감염병으로 급격히 위축됐던 경제활동이 재개돼 인플레이션 가능성이 제기되고 있다"며 "지난주 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 완화적 통화정책 기조 재확인 발언에도 미 국채금리 상승세가 지속되고 있어 국제금융시장의 중요한 변수가 될 전망"이라고 설명했다.

이어 "향후 미 국채입찰, 오는 11일 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의, 16~17일 미 연방공개시장위원회(FOMC) 논의 결과 등에 따라 시장 변동성이 확대될 수 있는 만큼 정부는 관련 동향을 면밀히 모니터링 하겠다"고 덧붙였다.

김 차관은 국내 시장에서 국고채 10년물 금리가 2%를 웃도는 상황에 대해 언급했다. 그는 "당분간 경제회복 기대와 인플레이션 및 가파른 금리상승세에 대한 우려가 병존하며 시장 변동성이 지속될 가능성이 있다"며 "관련 동향을 주시하며 기민하게 대응하겠다"고 말했다.

김 차관은 국회에 19조5000억원 규모의 4차 재난지원금과 관련한 논의와 처리 속도를 높여달라고 요청했다. 그러면서 "정부는 추경 확정 즉시 집행이 이루어질 수 있도록 추경집행 사전준비 작업에 만전을 기하겠다"고 언급했다.

그는 "정부는 호시우행(虎視牛行·호랑이의 눈빛을 간직한 채 소의 걸음으로 감)의 자세로 경제·금융 리스크를 철저히 관리해 나가면서 조속한 코로나 위기 극복과 우리 경제의 회복과 도약을 향해 뚝심있게 나아가겠다"고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr