30대 남성, 한밤중 공동주택 집집마다 초인종 눌러

[아시아경제 한진주 기자] 티아라 출신 가수 소연(34)의 주거지를 찾아간 30대 남성이 검찰에 송치됐다.

서울 강남경찰서는 8일 이달 초 주거침입 혐의로 이 남성을 검찰에 송치했다고 밝혔다.

이 남성은 지난달 10일 오후 10시께 소연이 사는 강남구의 한 공동주택 복도에 들어간 혐의를 받는다. 당시 이 건물 집집마다 초인종을 누르며 소연을 찾았지만 소연이 집을 비워 만나지는 못한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 소연은 지난 수년간 스토커로부터 살해 협박 등 괴롭힘을 당했지만 A씨는 이전에 관련 범행을 저지르지는 않은 것으로 드러났다.

소연 측은 "유사 범죄를 되풀이하면 스토킹 관련 혐의로 별도로 고소하겠다"는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr