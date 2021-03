복지부 산하 기관 확진자 접촉 광주 공무원 40명…지역사회 확산 우려

[아시아경제 이광호 기자]업무차 광주의 서구와 북구를 방문한 보건복지부 산하 기관 직원이 코로나19 확진 판정을 받자 해당 지역 구청이 접촉자 파악과 진단검사에 나섰다. 이 직원과 직·간접으로 접촉했던 구청 공무원만 40명에 달해 지역사회 확산도 우려된다.

8일 광주 서구와 북구 등에 따르면 보건복지부 산하기관 직원 A씨(경기 안양 1144번)는 지난 5일 광주 서구 풍암동 행정복지센터와 북구 두암3동 행정복지센터를 방문했다.

A씨는 복지부의 사례 관리 정책 추진 업무와 관련한 현장 방문 회의 참석차 광주를 찾았다. 회의 시간에 발언하지 않고 참관만 한 후 돌아간 것으로 전해졌다.

회의 참석 다음 날인 6일 A씨의 가족이 확진 판정을 받으면서 A씨도 진단 검사를 받았고 감염 사실이 확인됐다.

A씨 확진 소식이 전해지자 광주 서구와 북구는 접촉자 등을 파악해 진단 검사를 하고 해당 행정복지센터를 임시 폐쇄했다.

A씨와 직·간접적으로 접촉한 사람은 서구 19명·북구 21명 등 40명으로 모두 업무 관계자로 조사됐다.

서구는 진단 검사를 받은 전원이 음성 판정을 받았으며, 음성이더라도 밀접 접촉자로 분류된 7명은 자가격리 조처됐다. 북구는 진단검사 결과를 기다리고 있다.

