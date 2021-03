무안군, 전 국민 대상 ‘군 공항 이전 반대 UCC 공모전’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 ‘광주 군 공항 무안 이전 반대 UCC 공모전’을 8일부터 오는 6월 30일까지 4개월간 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘광주 군 공항 무안 이전 반대 이유 있는 외침’ 이라는 주제로 진행되며, 시상은 대상 1명, 최우수상 2명, 우수상 3명, 장려상 10명 등 총 16명을 선정해 총 1200만 원의 상금을 수여한다.

응모는 전 국민 누구나 가능하며 30초에서 3분 이내의 창작 영상을 제작해 본인 계정의 유튜브 등에 영상을 올린 후 링크와 신청서를 이메일로 접수하면 된다.

공고문은 무안군 홈페이지 공지사항과 광주 군사공항 이전 바로 알기 사이트에서 확인할 수 있다.

김산 군수는 “우리 군의 소중한 터전과 아이들의 밝은 미래를 지키기 위해 창의적인 홍보 콘텐츠를 공모해 영상물로 활용하고자 이번 공모전을 개최하게 됐다”며 “광주 군 공항 무안 이전 반대에 뜻을 함께하는 영상제작자들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

