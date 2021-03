[아시아경제 한진주 기자] 대상홀딩스 대상홀딩스 084690 | 코스피 증권정보 현재가 9,600 전일대비 100 등락률 -1.03% 거래량 83,762 전일가 9,700 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주]대상홀딩스, 건강기능식품 수요 증가 수혜 기대중국 3호 생산기지 8월 본격 가동…세계로 진격하는 대상3월 27일 코스피, 31.49p 오른 1717.73 마감(1.87%↑) close 는 지난해 영업이익이 2070억원으로 전년 동기 대비 33.2% 증가했다고 8일 공시했다.

같은 기간 매출액은 3조7543억원으로 5.7% 증가했고 당기순이익은 1648억원으로 19.2% 늘어났다.

회사 측은 "연결대상 종속회사들의 주요 품목 판매호조 및 글로벌, 온라인 채널 성장으로 매출이 증가했고 연결대상 종속회사들의 사업 전반 수익성 개선에 따른 영업이익 및 순이익이 늘었다"고 설명했다.

