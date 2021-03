[포토]유덕열 동대문구청장 ‘고고 챌린지’ 참여

8일 탈(脫)플라스틱 SNS 실천 캠페인 참여…생활 속 플라스틱 줄이기 작은 실천 약속

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 8일 1회용품과 플라스틱을 근본적으로 줄이기 위한 생활 속 탈(脫) 플라스틱 실천을 약속하는 ‘고고챌린지’에 동참했다.

‘고고챌린지’ 실천 운동은 탈(脫) 플라스틱 실천을 약속하고 이어가는 릴레이 캠페인으로 지난 1월4일 환경부에서 시작됐다.

캠페인 참여자는 플라스틱을 줄이기 위해 생활 속에서 하지 말아야 할 실천 1가지와 해야 할 실천 1가지를 약속, 사회관계망서비스(SNS)에 올린 뒤 다음 캠페인 참여자 3명을 지명하는 방법으로 이어지고 있다.

유성훈 금천구청장의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여한 유덕열 구청장은 이번 캠페인을 통해 “일회용 비닐봉투는 거절하고! 플라스틱 사용은 줄이고! 아름다운 지구의 모습을 되찾기 위해 생활 속 플라스틱 줄이기 작은 실천을 약속한다”고 다짐했다.

유 구청장은 다음 캠페인 주자로 조은희 서초구청장, 박준희 관악구청장, 유동균 마포구청장을 추천했다.

유덕열 동대문구청장은 “깨끗한 지구 환경을 위한 의미있는 챌린지에 함께 할 수 있어 기쁘다”며 “지금 우리가 일상에서 플라스틱을 줄이기 위한 작은 시작이 후세대에게 아름다운 지구환경을 선사할 수 있다. 모든 구민들이 일회용품 줄이기와 탈(脫)플라스틱 실천운동에 적극 동참해주기를 바란다”고 호소했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr