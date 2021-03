정부, '근대기록문화 조사원' 500명 모집

1910년~1979년 문서, 서적, 사진, 도면 등 조사 및 수집

문화체육관광부와 한국국학진흥원은 오는 19일까지 '근대기록문화 조사원' 500명을 모집한다고 8일 전했다. 사라져가는 근대자료를 발굴·보존하는 '근대기록문화 조사 사업'의 일환이다. 1910년~1979년 생산된 문서, 서적, 사진, 도면 등 기록자료를 조사·수집한다.

지역 역사나 향토문화에 관심과 애정을 지닌 만 50세부터 70세까지의 대한민국 국적 중장년이면 누구나 지원할 수 있다. 국학진흥원 누리집에서 선발 공고문을 확인하고 지원서를 작성해 이메일로 접수하면 된다. 서류심사와 면접을 통해 선발되는 예비 조사원은 5∼7월 조사원 양성 교육을 받는다. 최종 선발되면 거주지역 인근에서 8∼11월 25회 활동하게 된다. 회당 수당은 6만원이다.

이진식 문화정책관은 "소중한 근대기록문화를 발굴하고, 그 가치를 재조명하기 위해 국비 10원을 투입해 추진하는 사업"이라며 "수집된 자료들은 국학진흥원에서 출처와 내용 등 서지사항을 정리해 보존·관리하며 향후 근대문화 콘텐츠의 원천으로 활용한다"라고 설명했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr