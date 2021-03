서울관광재단, '스마트 관광도시 지표' 개발…서울 4위

[아시아경제 최동현 기자] 서울관광재단이 세계관광기구(UNWTO) 협력사업 일환으로 ‘스마트관광도시 지표’ 개발 연구 결과를 8일 발표했다.

지표는 6개월의 연구 기간 동안 프레임워크 개발과 표준화 작업을 거쳐 ▲매력성(Attractiveness) ▲접근가능성(Accesibility) ▲디지털 준비도(Digitalization readiness) ▲지속가능성(Sustainability) ▲협력적 파트너십(Collaborative partnership) 등 5개의 대부분으로 구성됐다. 이는 18개의 중분류와 42개의 세부지표로 나뉜다.

아울러 이미 스마트관광도시로서의 역량을 갖추고 있거나 발전 가능성이 있는 12개 주요 도시를 선정해 개발된 지표를 적용했다. 적용 도시로는 서울과 더불어 뉴욕, 도쿄, 런던, 바르셀로나, 방콕, 상하이, 샌프란시스코, 싱가포르, 암스테르담, 코펜하겐, 호치민 등이 선정됐다.

지표 적용 결과 서울은 총점 69점을 기록해 싱가포르(76점), 암스테르담(74점), 뉴욕(69점)에 이은 4위를 기록했다. 싱가포르와 암스테르담의 경우 스마트관광도시의 기반이 되는 유·무형의 인프라 구축이 뛰어난 것으로 나타나 전반적인 지표의 수준이 높았다. 특히 ‘스마트네이션(싱가포르)’, ‘암스테르담 스마트 시티(암스테르담)’ 사업과 같은 스마트도시 사업을 기반으로 내·외부 거버넌스 구축에 성공해 협력적 파트너십 항목에서 높은 점수를 획득했다.

서울 역시 각 지표 점수가 전반적으로 높게 나타나며 대표적인 스마트관광도시로서의 모습을 보였다. 특히 뛰어난 기술력을 바탕으로 디지털 준비도 항목(3위)에서 높은 수준을 보였다. 건강과 안전 관리에 대한 높은 평가와 함께 지속가능성 항목(3위)에서도 상위권을 기록했다. 하지만 구글 맵을 활용한 지리 정보 서비스 부족 등 접근가능성 항목(11위)은 타 도시에 비해 낮은 평가를 받았다.

서울시는 지난 1월 ENTER 컨퍼런스 2021 웨비나를 통해 연구내용을 최초로 발표했으며, 향후 UNWTO 스마트관광 관련 행사 등에서 결과를 공유할 예정이다.

이번 연구는 코로나19 팬데믹 이후 더욱 증가하고 있는 비대면·디지털·지속가능한 관광 수요에 발맞춰 진행됐다. 세계 주요 관광도시들과 서울의 스마트관광도시 경쟁력을 평가해 향후 스마트관광 관련 사업을 진단하기 위해서다. 또 지속 관리가 가능한 지표 개발을 통해 다양한 국가에서 글로벌 표준으로써 널리 활용되도록 하는 것을 목적으로 했다.

황미정 서울관광재단 산업협력팀장은 “코로나19 이후 다시 증가할 관광 수요 속 지속가능한 관광도시 유지를 위해 스마트관광은 필수적인 요소"라며 "개발된 지표는 앞으로도 스마트관광 관련 사업에서 체계적인 모니터링을 할 수 있는 도구로 활용할 것"이라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr