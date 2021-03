[인사] 대한상공회의소

[아시아경제 황윤주 기자]

<승진>

◇ 부장

▲기획팀장 김의구 ▲회원CEO팀장 이강민 ▲제도혁신지원실장 겸 스타트업 지원팀장 이종명 ▲아주통상팀장 이성우

<신규보임>

▲회계팀장 박병일 ▲회원소통팀장 이상준 ▲기업정책팀장 최규종 ▲조세정책팀장 송승혁 ▲샌드박스관리팀장 강민재 ▲고용노동정책팀장 유일호 ▲미주통상팀장 김형모 ▲유통물류정책팀장 이은철

<전보>

▲대외협력팀장 김기수 ▲인사팀장 강명수 ▲IT지원팀장 정범식 ▲지역경제팀장 임충현 ▲회원협력팀장 겸 중소기업복지센터장 진경천 ▲원산지증명센터장 오주원 ▲규제혁신팀장 이상헌 ▲산업정책팀장 겸 코로나19대책반 점검팀장 전인식 ▲ESG경영팀장 윤철민 ▲구주통상팀장 추정화 ▲글로벌경협전략팀장 진덕용 ▲산업기술혁신팀장 정영석 ▲스마트제조혁신팀장 박준 ▲농식품산업협력TF팀장 구재본 ▲지역인적자원개발팀장 겸 산업인적자원개발팀장 방창률 ▲자격평가기획팀장 임철 ▲자격평가운영팀장 김종태 ▲표준협력팀장 이헌배 ▲데이터정보팀장 김성열 ▲투자환경개선팀장 엄성용

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr