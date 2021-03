롯데호텔 서울, 장기 생활 상품 '원스 인 어 라이프' 출시

'묵는다'에서 '산다'로…호텔 숙박 패러다임 전환

월 340만원 '롯데호텔 서울 한 달 살기' 상품

세탁 서비스, 수영장·피트니스 이용 등 생활형 혜택 포함



[아시아경제 김유리 기자] 전통적으로 호텔은 여행·비즈니스를 위한 단기 투숙 공간이었으나 최근 일과 휴식을 할 수 있는 '생활 공간'으로 변모하고 있다. 코로나19로 해외 여행이 힘들어지면서 절약한 비용을 국내 '호캉스'에 투자하는 이들이 늘었고, 재택 근무 등으로 인해 생활방식 역시 변화하면서다.

롯데호텔 서울은 최근 이같은 분위기를 감안, 호텔에서 새로운 일상을 즐길 수 있는 장기 생활 상품 '원스 인 어 라이프(Once in a Life)'를 출시했다고 8일 밝혔다.

3월15일부터 7월15일까지 이용 가능한 이 패키지는 메인 타워 객실 14박부터 가능하다. 14박 상품은 250만원부터(추가 1박당 18만원), 30박 상품은 340만원부터(추가 1박당 13만원) 이용할 수 있다. 롯데호텔 뷔페 라세느 조식을 14박 30만8000원, 30박 66만원에 추가할 수 있다(세금 및 봉사료 포함).

객실 청소가 매일 제공되며 셔츠 및 속옷·양말 세탁 서비스, 무료 주차 서비스도 누릴 수 있다. 피트니스 및 수영장과 전자레인지 등이 마련된 전용 라운지 이용 혜택도 제공된다.

롯데호텔 관계자는 "업계 최초로 도입한 드라이브 스루 서비스가 이제 호텔의 기본적인 서비스로 자리잡은 것처럼 고객의 새로운 일상을 위한 다양한 상품 개발에 주력하고 있다"며 "변화하는 라이프 스타일과 정부기관 및 외국계 기업의 장기 투숙 상품 수요 증가에 착안해 세탁 서비스와 같은 실속형 혜택을 포함한 상품을 출시했다"고 밝혔다.

