BTS, 그래미 어워즈 후보 선정 이어 韓최초 공연까지 한다

[아시아경제 최동현 기자] 방탄소년단(BTS)이 팝계 최고 권위의 그래미 어워즈 시상식에서 공연을 펼친다.

그래미 어워즈를 주관하는 미국 레코딩 아카데미는 오는 15일(미 현지시간 14일) 열리는 제63회 시상식 공연자 전체 라인업을 8일 발표했다.

라인업에는 BTS를 비롯해 카디 비, 도자 캣, 빌리 아일리시, 릴 베이비, 두아 리파, 크리스 마틴, 존 메이어, 메건 더 스탤리언, 포스트 말론, 로디 리치, 해리 스타일스, 테일러 스위프트 등이 포함됐다. 그래미 어워즈에서 한국 가수가 정식 후보로서 공연하는 것은 처음이다.

레코딩 아카데미는 SNS에서 BTS의 '다이너마이트' 가사를 인용해 "BTS가 불꽃으로 그래미의 밤을 찬란히 밝히는 것을 지켜보자"면서 "그들의 퍼포먼스를 놓치고 싶지 않을 것"이라고 전했다.

BTS는 지난해 1월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제62회 그래미 어워즈에서도 퍼포먼스를 했으나, 후보에 오르지 못하고 합동공연 형태로 공연했다. 당시 이들은 래퍼 릴 나스 엑스, 컨트리 가수 빌리 레이 사이러스 등과 '올드 타운 로드 올스타즈' 무대를 꾸몄다. BTS가 그래미 어워즈에 참석한 것은 2019년 제61회 시상식이 처음이었다. 당시 이들은 시상자로 참여했는데 2년 만에 그래미 후보에 올라 무대를 펼치게 됐다.

반면 올해 시상식에서는 정식 후보로 올라 단독 무대를 꾸밀 가능성이 커졌다. BTS는 빌보드 메인 싱글차트 1위를 기록한 히트곡 '다이너마이트'로 올해 그래미 '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스' 부문 후보로 지명된 상태다.

다만 코로나19 영향으로 BTS 무대는 국내에서 촬영하는 형태가 될 가능성도 있다. 레코딩 아카데미는 "아티스트들은 안전하게 거리를 지키면서 함께할 것"이라며 "공동체로서 서로를 위해 음악을 선사하고 음악이 우리를 하나로 이어주는 것을 기념할 것"이라고 전했다.

올해 그래미 어워즈는 미국 CBS 등이 미 동부시간 14일 오후 8시(한국시간 15일 오전 10시)부터 중계한다.

