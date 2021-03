[아시아경제 이민지 기자] 국내 채권형펀드 시장에서 2거래일간 1835억원의 자금이 순유입됐다.

8일 금융투자협회에 따르면 지난 4일 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 채권형펀드 시장에선 951억원이 들어와 2거래일 연속 순유입세를 보였다. 해외 채권형펀드 시장에도 68억원이 들어왔다.

국내 주식형펀드 시장엔 12억원의 자금이 들어왔고 해외 주식형펀드 시장엔 516억원이 빠져나갔다.

머니마켓펀드(MMF)는 전일 대비 4조1664억원이 들어온 것으로 집계됐다. MMF 설정액은 151조6921억원 순자산 총액은 152조1908억원이었다.

