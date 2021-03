[아시아경제 임춘한 기자] 7일 오전 국내 거래소에서 가상화폐 비트코인이 5600만원 초반에 거래됐다.

가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오전 9시 10분 현재 1비트코인은 5622만8000원이다.

이날 새벽 한때 5천480만원까지 떨어졌으나 이후 소폭 가격을 회복했다.

같은 시간 다른 거래소인 업비트에서 비트코인은 개당 5645만1000원에 거래됐다.

업비트에서도 비트코인은 5400만원대로 떨어졌다가 다시 소폭 올랐다.

가상화폐는 주식시장과 달리 거래소 단위로 거래가 이뤄져 같은 종류라도 거래소별로 거래 가격이 다소 다르다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr