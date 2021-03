[내일날씨] 전국 흐리고 구름…강원 영동 새벽까지 눈비

[아시아경제 이기민 기자] 일요일인 7일은 전국에 구름이 많고 흐리겠다.

강원 산지, 경북 북동 산지에는 눈, 강원·경북 동해안에는 비나 눈이 새벽까지 오는 곳이 있겠다. 경남권 동해안, 제주도 동부와 산지에도 빗방울이 떨어지겠다.

예상 적설량은 강원 산지와 경북 북동 산지 2∼5㎝, 강원 동해안 1∼3㎝, 경북 북부 동해안 1㎝ 내외다.

비는 강원 영동, 경북 북동 산지, 경북 동해안에서 5㎜ 내외로 내리겠다. 아침 최저기온은 -4∼5도, 낮 최고기온은 5∼12도로 예보됐다.

경상권 해안과 제주도, 전남 남해안은 바람이 강하게 불겠다.

동해안과 제주도해안에는 강원 영동 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고 해안도로나 갯바위, 방파제를 넘는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.

먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼4.0m, 남해 1.5∼4.0m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr