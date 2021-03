강진읍사무소, 전 직원 친절교육 실시

소통하고 공감하는 고객중심의 행정서비스 제공 노력

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 강진읍사무소가 지난 3일 군민과 소통하고 공감하는 고객 중심의 행정서비스 제공을 위해 전 직원을 대상으로 친절 교육을 실시했다고 6일 밝혔다.

이번 교육은 지난 1월 김영일 읍장이 취임한 이후 보다 나은 행정서비스를 제공하고, 민원 응대 요령과 민원 처리 기본자세 등 민원서비스 봉사 자세를 확립하기 위해 마련했다.

교육을 진행한 임형기 부읍장은 ‘공무원 생활의 친절’이란 주제로 직접 민원과 업무현장에서 민원을 대하는 자세, 단계별 전화응대 매뉴얼, 자기 업무에 대한 연찬의 필요성 등을 강조하여 직원들의 많은 공감을 이끌어냈다.

김영일 강진읍장은 “이번 교육이 읍사무소 직원들의 민원 대응능력 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다”면서 “매주 수요일 친절 교육을 통해 읍사무소를 방문하는 민원인에게 최상의 서비스를 제공해 군민과 소통하는 봉사행정에 매진하겠다”고 밝혔다.

