[신간안내] '가치투자 처음공부' 外

◆가치투자 처음공부= 주린이를 위한 주식투자 입문서. 초보자 눈높이에 맞춘 친절하고 상세한 설명, 실제 재무제표와 사업보고서 자료와 다양한 차트를 포함했다.(이성수 지음/이레미디어)

◆기로에 선 한국경제= 코로나19 펜데믹은 산업과 교역, 고용시장 등 경제 전 분야에 급격한 변화를 초래했다. 사회 양극화도 증폭시키고 있다. 위기와 기회가 함께하는 급변의 시대에 한국 사회가 직면한 핵심경제 이슈와 대안을 짚는다.(김부겸·이찬우·최영록·정국교 지음/매일경제신문사)

◆부자들은 이런 주식을 삽니다= '유 퀴즈 온 더 블럭', ;정산회담'으로 얼굴을 알린 젊은 부자 김현준 대표의 주식투자서. 861%라는 수익률을 자랑하는 김 대표는 주식시장에서 승자가 되기 위해서는 부자의 시선으로 시장을 바라봐야 한다고 말한다.(김현준 지음/위즈덤하우스)

◆D2C 레볼루션= 퓰리처상 5회 수상에 빛나는 저자가 쓴 D2C(Direct to Consumer) 기업들의 탄생·분투·성공 스토리. 비즈니스 생태계에 새로운 기준을 제시하며 대세로 떠오르고 있는 D2C에 대한 모든 것을 총망라한다.(로런스 인그래시아 지음/안기순 옮김/부키)

