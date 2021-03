[아시아경제 성기호 기자] 일본이 코로나19 하루 신규 확진자가 사흘째 1000명대를 넘겼다. 이에 따라 일본 정부는 수도권 지역의 긴급사태를 2주 더 연장하기로 했다.

일본 언론은 5일 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 감염자는 총 1148명(오후 6시 30분 기준)으로 집계됐다고 보도했다.

일본의 일간 확진자 수는 지난달 28일 이후 사흘 연속으로 1000명 선을 밑돌았으나 이달 3일부터 다시 1천 명대로 올라섰다.

이로써 누적 확진자는 43만8573명으로 늘었고, 사망자는 하루 새 55명 증가해 8천211명이 됐다.

일본 정부는 이날 저녁 스가 요시히데 총리 주재의 코로나19 대책본부 회의를 열어 수도권 4개 광역지역에 오는 7일까지 시한으로 선포해 놓은 긴급사태를 이달 21일까지 2주 더 연장하기로 했다.

