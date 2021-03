중국 "홍콩은 중국의 지방" 재강조

[아시아경제 성기호 기자] 중국이 홍콩과 관련해 '홍콩은 중국의 지방'이라고 다시한번 강조했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 5일 정례 브리핑에서 '반대파를 제거하기 위해 선거제도를 개편하려 한다는 목소리가 있다'는 질문에 "홍콩은 중국의 특별행정구로, 홍콩의 선거제도는 중국의 지방선거제도"라고 말했다.

왕 대변인은 이어 "전 세계 모든 국가는 지방의 선거제도를 결정하며, 공통된 헌법과 정치제도를 갖고 있다"고 강조했다.

그는 "어떠한 선거제도를 선택할지의 문제는 중국의 내정"이라며 "홍콩에 대한 중국의 입장은 국제사회 구성원 대다수로부터 지지를 받고 있다"고 주장했다.

앞서 왕천 전국인민대표대회(전인대) 부위원장은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 열린 13기 전인대 4차 연례회의에서 홍콩의 선거제 개편 필요성을 설명하면서 "일부 외국 세력이 홍콩 선거제의 허점을 이용해 홍콩 문제에 개입해왔다"고 지적했다.

