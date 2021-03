동신대, 무료 기숙형 대학(RC) 프로그램 ‘본격 가동’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 혁신도시 공기업 취업을 희망하는 신입생들을 대상으로 무료 기숙형 대학(RC:Residential College) 프로그램을 본격 가동한다고 5일 밝혔다.

동신대는 전날 오후 중앙도서관 1층 동강홀에서 ‘2021년 무료 기숙형 대학 프로그램 오리엔테이션’을 진행했다.

한국전력 등 광주·전남 혁신도시 16개 공기업과 관련 있는 17개 학과에서 67명의 신입생이 프로그램 참여를 신청했다.

이들은 오는 15일부터 학기당 10주 동안 체육활동, 영어 탐험 프로그램, 독서클럽, 기초 프로그래밍 교육, 학교 적응 집단상담 프로그램, 국제컴퓨터활용능력자격 취득 프로그램을 지원받는다.

동신대 무료 기숙사 입사, 토익 점수와 자격증 취득 등 자기 계발을 할 수 있도록 학기당 50만 원에서 최대 100만 원까지 학업 장려금 혜택도 받는다.

RC프로그램을 이수하면 2학년 때부터는 동신대의 대표적인 취업사관학교인 DS STAR 프로젝트, 대정 프로그램에 우선 참여할 수 있으며 혁신도시 공기업과 5·7급 공무원, 대기업 등 분야별 취업반으로 나뉘어 본격적인 취업 역량을 다지게 된다.

지난 2019년부터 지난해까지 2년 동안 혁신도시 공기업 취업 26명, 공무원 합격 160여 명을 배출한 동신대는 RC프로그램과 DS STAR, 대정 프로그램을 연계해 취업의 양적·질적 수준을 모두 높일 계획이다.

최일 동신대 총장은 “혁신도시 공기업과 공무원 취업을 희망하는 학생들을 1학년 때부터 집중 관리해 우수 인재로 양성하겠다”고 말했다.

