한강 투신 강동구청 공무원 두달 만에 시신으로 발견

[아시아경제 이정윤 기자] 한강으로 투신한 서울 강동구청 공무원이 두달여 만에 시신으로 발견됐다.

5일 경찰 등에 따르면 지난 3일 오후 2시 40분께 한강 잠실대교 인근을 수색하던 119특수단 광나루 수난구조대가 구청 소속 공무원 윤모(34)씨 시신을 발견했다. 윤씨는 지난 1월 6일 오전 강동구 광진교에서 투신했다.

지난해 1월 임용된 윤씨는 구청에서 불법 주정차 단속 과태료 업무를 맡았고 가족과 지인들에게 민원 처리 과정에서 겪은 고충을 여러 차례 토로했던 것으로 전해졌다. 윤씨는 유서를 남기지 않은 것으로 알려졌다.

강동경찰서는 유족이 극단적 선택 이유를 밝혀달라는 내용이 담긴 진정서를 제출해 현재 투신 경위 등에 대해 내사를 진행하고 있다.

한편 전국공무원노조는 이날 성명을 통해 "고인의 죽음은 과도한 업무 스트레스에 따른 '업무상 재해 사망'으로 인정돼 순직 처리돼야 한다"면서 "한 점 의혹이 없도록 철저한 조사가 이뤄지길 촉구한다"고 했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 ‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

