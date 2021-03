광주은행 KJ카드, 상반기 학생증 체크카드 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 오는 5월 31일까지 ‘광주은행 학생증 체크카드 이벤트’를 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 광주은행과 학생증 체크카드 협약을 맺은 대학교(전남대, 조선대, 조선이공대, 조선간호대, 동신대, 동강대, 호남대, 광주대, 광주여대, 목포해양대, 호남신학대, 기독간호대, 초당대, 보건대)의 신입생 및 재학생을 대상으로 ▲스타벅스 음료 쿠폰 ▲GS25편의점 1만원권 쿠폰 ▲교내 학생식당 이용금액 5% 캐시백 ▲페이북 첫 결제 시 페이북머니 및 페이북 머니박스 제공 총 4가지 내용으로 진행된다.

▲스타벅스 음료 쿠폰 이벤트는 학생증 체크카드를 간편결제 카드 등록 후 1만 원 이상 결제 시 매월 500명을 추첨해 스타벅스 음료 쿠폰을 제공한다.

▲GS편의점 쿠폰 이벤트는 학생증 체크카드를 간편결제 카드 등록 후 온라인업종에서 20만 원 이상 결제 시 매월 21명을 추첨해 GS25편의점 1만 원 권 쿠폰을 제공한다.

▲교내 학생식당 이용금액 5% 캐시백 이벤트는 학생증 체크카드로 교내 학생식당 이용 시 일일 2500원, 월 3만 원 한도로 학생식당 이용금액의 5%를 캐시백 제공한다.

▲페이북 이벤트 페이북에서 첫 결제 시 이용금액의 50%(최대 5000원)를 온·오프라인에서 현금처럼 사용 가능한 페이북머니로 제공하고, 100원~10만 원까지 랜덤으로 적립되는 페이북 머니박스를 제공한다.

이벤트 참여는 광주은행 홈페이지, 모바일앱, 영업점, 고객센터를 통해 응모해야 하며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 광주은행 홈페이지 또는 모바일앱을 통해 확인 가능하다.

김재중 광주은행 카드사업부장은 “코로나19로 온라인 수업, 달라진 캠퍼스 생활 등 대학생활의 아쉬움이 큰 요즘, 우리지역 대학생들을 응원하기 위해 실시하는 이번 이벤트에 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr