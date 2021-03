◇과장급 전보(2021. 3. 7.자)

▶인사혁신처 기획조정관실 국제협력담당관 천지윤(千芝潤)

◇과장급 전보(2021. 3. 8.자)

▶인사혁신처 재해보상정책관실 재해보상정책담당관 강수진(姜受珍)

▶국가공무원인재개발원 리더십개발부 관리자교육과장 오순종(吳順鐘)

▶국가공무원인재개발원 리더십개발부 전문역량교육과장 류한영(柳漢永)

