LF 보리보리, 아동 봄 신발 기획전 실시

[아시아경제 이승진 기자] LF 계열사 트라이씨클의 유아동 전문몰 보리보리가 아동 봄 신발 할인전을 실시한다.

보리보리는 오는 14일까지 토박스, 팬콧 키즈, 페이퍼플레인키즈, 오즈키즈, 나이키키즈의 브랜드 기획전을 열고 최대 30% 할인을 진행한다.

토박스는 '더 산뜻한 봄을 위한 신학기템' 기획전을 운영한다. 글로벌 젤리슈즈 브랜드인 미니멜리사와 친환경 스니커즈 브랜드 씨엔타 외 크록스, 헌터 키즈, 미니위즈, 베이비브레스 등 6개 브랜드의 베스트상품 100여 종이 1만원~8만원대의 다양한 가격으로 준비됐다.

팬콧키즈는 캐릭터 슈즈 대전을 진행한다. 콩순이, 라바, 핑크퐁 등 아이들에게 큰 인기를 끌고 있는 캐릭터를 활용한 운동화 및 실내화 80여 종을 4900원부터 구매할 수 있다.

아동화 전문 브랜드 페이퍼플레인키즈는 새학기를 맞아 '새 신을 신고 설레는 신학기' 전을 마련했다. 구두, 레인부츠, 운동화 등 등교 준비를 위한 다양한 상품이 마련됐으며 최대 30% 할인과 전국 무료배송 혜택을 제공한다.

나이키 키즈는 인기 운동화 22종 모음전을, 여아 구두 전문 브랜드 오즈키즈는 봄 신상 균일 특가전을 진행한다. 아울러 리보리는 3월 한 달간 신규 고객을 대상으로 앱 내에서 중복 사용이 가능한 전용 쿠폰 2종을 증정한다.

이화정 보리보리 사업부 상무는 "본격적으로 등교가 시작되고 봄이 성큼 다가와 아이들의 활동성을 고려한 제품 수요가 늘고 있다"며 "귀여운 디자인 상품부터 실용성과 편안함을 강조한 제품까지 지금까지 찾고 있던 상품을 구매할 절호의 기회가 됐으면 한다"고 말했다.

