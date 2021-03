슈콤마보니, 매달 9일 ‘콤마데이’ 전개

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 컨템포러리 슈즈 브랜드 슈콤마보니가 매월 9일 특별한 혜택을 제공하는 ‘콤마데이’를 진행한다.

콤마데이는 슈콤마보니의 콤마(쉼표)를 형상화한 숫자 9를 활용해 매월 9일부터 3일간 새로운 구매혜택을 제공한다. 이와 함께 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 이벤트도 이어간다.

올해 첫 콤마데이는 오는 9일부터 11일까지로 슈콤마보니의 ‘문빔’라인(스니커즈, 펌프스, 뮬, 플랫)구매 시 문빔 벨트를 증정(소진 시 종료)한다. 이번 구매혜택으로 증정하는 문빔벨트는 프로모션 종료 후에는 매장에서 구매 가능하다.

한편 공식 온라인몰인 코오롱몰에서 문빔에 대한 첫인상을 들어보는 댓글 이벤트를 단독으로 전개한다. 댓글 참여시 3000원 중복 쿠폰 지급과 추첨을 통해 1명에게 문빔 슈즈를 증정하는 혜택도 만날 수 있다. 콤마데이 프로모션은 공식 온라인몰인 코오롱몰과 오프라인 매장에서 진행한다.

슈콤마보니 관계자는 “슈콤마보니의 브랜드명에 담긴 ‘콤마’처럼 바쁜 일상에 반짝이는 쉼표를 슈콤마보니만의 방식으로 전달하기 위해 기획했다”며 “슈콤마보니는 앞으로도 유니크한 고객과의 소통 방식으로 다양한 혜택을 제공할 것”이라고 밝혔다.

