[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리가 5일 밤 9시께 오디오 기반의 사회관계망서비스(SNS) '클럽하우스'를 통해 국내 주요 스타트업 대표들과 소통할 예정이다.

스타트업 업계에 따르면 정 총리는 이날 안성우 직방 대표, 이동건 마이리얼트립 대표, 최혁재 스푼라디오 대표와 대화를 나눌 것으로 알려졌다. 청와대 청년소통정책관 출신인 여선웅 직방 부사장이 진행을 맡는다.

이날 참여하는 기업 중 직방은 부동산 정보 플랫폼, 마이리얼트립은 여행 플랫폼 스타트업이다. 스푼라디오는 개인 오디오 라이브 스트리밍 플랫폼이다.

정 총리는 약 1시간 동안 각 스타트업 대표들과 대화를 나누며 IT·스타트업 규제 등에 대한 견해를 밝힌다. 아울러 자연스럽게 참여자들의 질답도 이뤄질 것으로 보인다.

