서울시설공단, 서울월드컵경기장·DDP패션몰에 '스마트워크스테이션' 도입

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 포스트 코로나를 대비한 신개념 업무 공간인 '스마트워크스테이션'2곳을 서울월드컵경기장과 DDP패션몰에서 운영한다고 5일 밝혔다.

스마트워크스테이션은 그간 공단이 추진해온 온택트 업무방식을 통한 업무연속성 확보 및 업무 효율 증진을 목적으로 한다. 직원의 거주지와 기존 시청역, 잠실역 등의 워크센터 이용 분석을 통해 월드컵과 DDP몰에 새로 조성했다.

스마트워크스테이션은 IT인프라가 완비된 원격 근무용 사무 공간으로 직원은 직주 근접 실현에 독립형, 멀티형 등 업무 성격에 맞춘 장소를 선택해 일할 수 있어 업무 집중도와 효율성도 높일 수 있다.

스마트워크스테이션은 서울월드컵경기장 4층에 면적 200㎡, 31석 규모로 만들어졌고 DDP패션몰은 면적 95㎡, 좌석 13석 규모다. 업무 집중을 위한 독립형 ‘1인룸’, 여러 명이 업무협의 등을 할 수 있는 ‘미팅룸’과 개방형의 ‘멀티룸’ 등으로 목적에 맞게 이용할 수 있다.

특히 어린 자녀를 데리고 근무할 수 있는 ‘아이사랑 사무실’도 구축했다. 직원이 일하는 공간 바로 옆에서 자녀는 VR 체험이나 장난감으로 시간을 보낼 수 있는데 긴급하게 자녀를 돌보며 일을 해야 할 때 요긴하게 활용 가능하다.

활용도도 다양하다. 기본적인 근무 외에도 출장 중 업무 정리나 본사와 현장 간 협업 공간으로 쓸 수 있으며 공단의 공사감독 직원이 공사현장에서 일하다 행정 작업이나 화상회의에 참여할 때도 인근의 스마트워크스테이션을 이용할 수 있다. 365일 24시간 운영 예정이다.

조성일 이사장은 “스마트워크스테이션 도입은 궁극적으로 시민 서비스를 중단 없이 제공해드리기 위한 ‘분리’근무의 아이디어에서 시작한 것이다”며 “직원이 스마트하게, 효율적으로 일할 수 있는 환경 조성을 통해 보다 가치 있는 공공서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr