[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방서는 4일 공무원직장협의회 추진 및 발전방향에 대해 논의하는 자리를 가졌다고 밝혔다.

이날 간담회에는 공무원직장협의회 임원 등 관계자들이 참석했다.

제주소방서 공무원직장협의회는 소방공무원도 공무원직장협의회 가입이 가능하도록 법령이 개정·시행되면서 지난해 8월 설립됐다.

지난해부터 정기협의회를 통해 직원 고충사항 및 효율적인 업무 운영방안에 대해 논의하고 개선사항을 추진해 오고 있다.

김영호 제주소방서장은 “신뢰와 화합을 바탕으로 소속 공무원들의 근무여건 개선을 위해 최대한 노력할 것”이라고 약속했다.

유재훈 공무원직장협의회 대표는 “소속 소방공무원들의 고충 사항을 접수·건의하기 위한 역할을 충실히 하겠다”고 말했다.

