롯데쇼핑, 올 사회공헌 캠페인 전개…"모든 여성의 꿈과 도전 응원"

기존 백화점 사업부→쇼핑 全사업부로 확대, 여성 정서·심리 케어

우울증 인식 개선 캠페인도 지속…심리상담소·마음돌봄 프로그램 확대

[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 7,000 등락률 +5.76% 거래량 422,277 전일가 121,500 2021.03.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금리가 오르면 이마트 주가가 뛴다…인플레이션 시대 투자법[특징주] 롯데쇼핑, 구조조정으로 수익성 개선 기대 2%↑"中양회, V자 회복 출발점 될까" close 은 2021년을 맞아 대표 사회공헌 캠페인인 '리조이스(Rejoice)'의 테마를 여성의 자존감, 꿈과 도전을 응원하는 '빛나는 당신을 위해'로 정하고, 여성의 행복을 응원하는 다양한 활동을 펼친다.

'리조이스'는 2017년부터 롯데백화점이 진행하고 있는 사회공헌 캠페인으로 고객과 임직원 70%가 여성이라는 점을 감안해 시작됐다. 롯데쇼핑은 기존 백화점 사업부에서만 진행하던 캠페인을 올해 마트, 슈퍼 등 쇼핑 전 사업부로 확대하고 우울증 인식 개선에 한정됐던 테마를 모든 여성의 꿈과 도전을 응원하는 테마로 확대해 더욱 많은 여성들이 공감할 수 있도록 기획했다. 올해 상반기에는 리조이스의 새로운 메시지를 전달하는데 집중하고, 하반기에는 보다 실질적으로 도움이 되는 프로그램을 통해 여성들의 꿈과 도전을 지원할 계획이다.

롯데쇼핑은 새로운 테마의 리조이스를 알리기 위해 세계 여성의 날(3월8일)에 맞춰 오는 5일부터 14일까지 10일간 쇼핑 전 사업부에서 '리조이스 Women's Week'를 진행한다. 방송, 모니터, 디스플레이 등 매장 내·외부를 리조이스 테마로 꾸미고, 사업부별로 다양한 프로모션을 펼친다.

최근 화제가 된 웹드라마 '며느라기'의 수신지 작가와 협업해 '리조이스 에코백'을 특별 제작했다. 에코백은 수신지 작가가 디자인에 참여해 다양한 삶을 살아가는 여성들을 응원한다는 메시지를 담았다. 롯데쇼핑은 리조이스의 메시지를 전달하고자 각 사업부별 에코백 증정 이벤트를 준비했다.

롯데백화점에서는 본점, 잠실점 등 10개 점포 리조이스 포토존에서 세계 여성의 날을 기념하는 포즈 촬영 후 지정 해시태그와 함께 SNS에 업로드 하면 선착순 한정으로 에코백을 증정하고, 포스팅 횟수에 따라 건당 1000원을 롯데쇼핑이 NGO단체에 기부한다. 본점 지하 1층에서는 플로럴 아티스트 김다정 작가의 전시도 이어진다.

롯데마트에서는 8~12일 마트몰 새벽 배송 5만원 이상 주문 고객에게 선착순으로 에코백을 증정한다. 4~17일 점포에 따라 여성을 위한 아이템 할인 행사를 전개한다. 롭스, 롯데ON에서도 각각 에코백을 증정하는 고객 이벤트를 진행할 예정이다.

여성들이 롤모델로 꼽는 명사를 선정해 직원들을 대상으로 자신의 꿈, 도전에 관한 경험을 주제로 하는 강연도 진행한다. 강연 일정 및 연사는 추후 공개되며 코로나19 상황에 따라 유동적으로 진행할 예정이다. 리조이스 캠페인송 음원 출시도 준비하고 있다.

롯데쇼핑은 기존 테마였던 우울증 인식 개선 캠페인도 이어나간다. 올 상반기 내로 심리상담소인 '리조이스' 2, 3호점을 오픈해 직원 및 고객들의 심리 상담을 강화하고 전국 종합사회복지관, 저소득 취약계층 300명을 대상으로 심리상담 및 교육을 제공하는 리조이스 마음돌봄 프로그램도 운영할 예정이다.

김학수 롯데쇼핑 CSR팀장은 "리조이스를 기반으로 전 사업부의 사회 공헌을 일원화 함으로써 직원들의 공감대를 형성하고 고객들에게도 같은 메시지를 전달할 계획"이라며 "사회 환원을 통한 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 롯데쇼핑만의 CSR활동을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr