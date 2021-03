검찰, 차규근 법무부 출입국본부장 구속영장 청구

차규근 본부장, 불법 출금 조치 의혹의 핵심 인물로 꼽혀

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 2일 차규근 법무부 출입국외국인정책본부장(사진)에 대해 구속 영장을 청구했다.

김학의 전 법무부 차관의 출국금지 사건을 수사 중인 수원지검 이정섭 형사3부장 수사팀은 이날 직권남용 권리행사방해 등의 혐의로 차 본부장에 대해 사전구속영장을 청구했다고 밝혔다. 검찰은 차 본부장을 '불법 출금 조치' 의혹의 핵심 인물로 꼽고 있다.

공익신고서에 따르면 법무부 출입국심사과 공무원들은 2019년 3월 19일 오전부터 같은 달 22일 오후까지 177차례에 걸쳐 김 전 차관의 이름, 생년월일, 출입국 규제 정보 등이 포함된 개인정보를 조회하고 이를 상부에 보고했다.

차 본부장은 이규원 당시 대검 과거사진상조사단 검사가 이 같은 경위로 취득한 개인정보를 이용해 김 전 차관에 대해 불법적으로 긴급 출금 조치한 사정을 알면서도 하루 뒤인 23일 오전 출금 요청을 승인한 의혹을 받고 있다.

