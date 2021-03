[아시아경제 이민지 기자] TPC TPC 048770 | 코스닥 증권정보 현재가 4,275 전일대비 120 등락률 +2.89% 거래량 67,934 전일가 4,155 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 TPC, 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승세에 7.08% ↑TPC, 3D 프린터 테마 상승세에 5.24% ↑6월 23일 코스닥, 1.59p 오른 753.23 마감(0.21%↑) close 는 보통주 1주당 35원의 현금배당을 결정했다고 2일 공시했다. 배당금총액은 4억7180만원으로 시가배당율은 0.9%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr