TPC, 중국 HCFA와 휴머노이드 로봇 시대 대비 전략적 파트너십 체결

메카트로닉스(대표이사 엄재윤)는 지난 2일 중국의 로봇 기술 전문 기업인 Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd(HCFA)와 한국 및 아시아 시장을 대상으로 한 전략적 협력 및 제품공급계약(Strategic Partnership and Supply Agreement)를 체결했다고 5일 밝혔다.

HCFA는 중국 저장성 취저우에 소재한 산업자동화 및 로봇 부품, 솔루션 전문기업으로 2011년에 설립돼 현재 약 1700여명 규모로 성장했다. 2022년에는 중국 상하이 증권거래소 과학기술혁신판(STAR Market)에 성공적으로 상장했으며 Bosch Rexroth와의 전략적 협력관계를 보유하는 등 국내외적으로 기술력을 인정받고 있는 기업이다.

특히 HCFA는 LG전자와 미래에셋이 투자한 것으로 알려져 화제가 된 급성장하고 있는 세계시장 점유율 1위(2025년 연간 설치대수 기준)의 휴머노이드 및 범용로봇 기업인 애지봇(Agibot, Shanghai Zhiyuan New Innovation Technology Co., Ltd)에 로봇 핵심 부품인 고성능 로봇 액추에이터 시스템을 공급하는 등 그 기술력과 양산 역량을 인정받고 있다.

이번 계약을 통해 TPC메카트로닉스는 HCFA와 PLC, HMI, 서보시스템, 인버터, SCARA로봇, 다관절 로봇, 로봇용 액추에이터, 휴머노이드 로봇 관련 핵심 부품 및 시스템 등 폭넓은 산업자동화 로봇 제품군을 중심으로 장기적인 협력관계를 구축하게 된다. 우선 TPC메카트로닉스는 HCFA의 제품을 한국 내 유통 및 시장확대를 담당하게 되며 양사는 한국을 거점으로 베트남 등 아시아 시장으로의 단계적인 확장도 모색할 계획이다.

TPC메카트로닉스 관계자는 "이번 계약은 단순한 공급계약을 넘어, 한국을 비롯한 아시아 등 글로벌 로봇 시장을 함께 개척하기 위한 전략적 동반자 관계로서의 출발점"이라며 "HCFA와의 협력은 최근 급성장하고 있는 산업용 로봇 및 휴머노이드 로봇시장에서 한국 고객에게 보다 경쟁력있는 솔루션을 제공할 수 있는 중요한 기회가 될 것이고 양사의 기술과 역량을 결합해 한국 로봇 산업의 새로운 성장동력을 만들어 갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 TPC메카트로닉스는 최근 글로벌 제조 플랫폼 기업인 서진시스템의 서진오토(사장 성동수)와 로봇 파운드리 및 생산 제조 물류 자동화를 포함한 AI 자율제조 분야에서 사업협력을 위한 전략적 MOU를 체결한 바 있다. 이를 통해 TPC메카트로닉스는 서진시스템과 로봇 파운드리 기반의 차세대 제조 생태계 구축을 목표로 기술 및 사업 협력을 단계적으로 추진하여 로봇 파운드리 생태계를 구축해 나갈 계획이다.





장효원 기자



