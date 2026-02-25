본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

TPC, 지난해 4분기 흑자 전환…소액주주 대상 차등배당 결정

임춘한기자

입력2026.02.25 09:17

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

TPC 메카트로닉스는 24일 전자공시를 통해 지난해 연결재무제표 기준 매출액이 863억, 당기순손실이 전년 대비 약 48% 감소했다고 밝혔다.


TPC, 지난해 4분기 흑자 전환…소액주주 대상 차등배당 결정
AD
원본보기 아이콘

특히 지난해 4분기엔 흑자전환에 성공했고, 실적 개선의 흐름이 나타나고 있다. TPC 관계자는 "지난해 2차전지·자동차 관련 장비 등 전방산업의 투자 지연으로 주요 사업부문 매출이 일시적으로 감소하여 연간 손실이 발생하였다"며 "신규사업 부문과 기존 사업부문 매출이 동반 성장하면서 하반기부터 실적이 빠르게 회복됐다"고 말했다.

TPC는 주주 이익 중심의 책임경영 차원에서 최대주주 및 특수관계인을 제외한 소액주주 등을 대상으로 2%의 현금배당을 결정했다.


TPC는 AI 자율제조의 핵심 구동기술 전문기업으로, 최근 산업용 및 휴머노이드 로봇 분야 핵심 부품·제조 영역에서 복수의 전략적 제휴를 성사하며 로봇 전문기업으로의 전환을 가속화하고 있다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

서학개미 주목하는 '13F 보고서'…실제 투자에 도움될까

새로운 이슈 보기