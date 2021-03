한국GM, 2월 판매량 2만4265대…내수 2.4%↑

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM은 지난 2월 판매량이 2만4265대로 집계됐다고 2일 밝혔다.

한국GM에 따르면 내수시장 판매량은 전년 동월 대비 2.4% 증가한 5098대, 수출판매량은 17.2% 감소한 1만9167대로 집계됐다. 이에 따라 전체 판매량은 13.7% 감소했다.

쉐보레 스파크는 총 1759대가 판매 돼 가장 높은 판매량을 기록했고, 트레일블레이저도 1285대 판매로 스파크와 더불어 내수 판매 핵심 모델로 자리잡았다. 트레일블레이저는 특히 지난해 같은 기간보다 판매고가 111.3% 늘어났다.

트래버스, 이쿼녹스 등 수입 레저용차량(RV) 라인업도 내수실적에 힘을 보탰다. 트래버스는 14% 증가한 274대, 이쿼녹스는 122% 증가한 182대가 판매됐다.

판매 종료를 앞둔 다마스와 라보는 소상공인의 막바지 소요가 몰리면서 각기 54%, 119% 증가한 350대, 468대가 판매됐다.

시저 톨레도 한국지엠 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "트레일블레이저 등 쉐보레 RV 제품들이 입지를 넓혀가고 있는 가운데, 스파크 등 기존 모델 역시 버팀목 역할을 충실히 해주고 있다"면서 "봄철을 맞아 파격적인 프로모션은 물론, 세단에서부터 SUV, 상용차에 이르기까지 쉐보레 제품이 가진 가치를 전달함으로써 고객 수요에 적극 대응해나갈 계획"이라고 밝혔다.

