[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 부산 지역 내 재학 중인 초등학생을 대상으로 ‘제2회 어린이 미술 대회’를 개최한다고 2일 밝혔다.

‘녹색 도시 부산 가꾸기’를 주제로 펼쳐지는 이번 미술대회는 저학년(1~3학년)과 고학년(4~6학년) 두 부문으로 나뉘어 공모전 형식으로 진행된다.

대회 접수 기간은 이날부터 이달 31일까지며, BNK금융그룹희망나눔재단 홈페이지에서 신청 절차 등 자세한 모집요강을 확인할 수 있다.

총 상금은 부상을 포함해 840만원으로 222명의 어린이들에게 시상할 계획이며, 각 부문별 대상에게는 부산광역시교육감상이 수여된다. 공모전 결과는 4월21일 BNK부산은행 공식 유튜브 채널을 통해 확인 가능하다.

부산은행은 미술대회 참가자 수에 따라 최대 1000만원의 환아 돕기 자금을 조성해 초록우산어린이재단에 기탁할 계획이다.

