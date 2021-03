'육류가공 신기술 확보' 1000억 투자사기 의혹…경찰, 업체 수사

[아시아경제 이정윤 기자] 육류 가공·수출 사업 투자시 높은 수익을 보장한다며 1000억여원을 끌어모은 업체가 투자자들로부터 고소·고발당해 경찰이 수사에 나섰다.

2일 경찰 등에 따르면 서울 송파경찰서는 육류가공회사 A사 대표 김모(65)씨 등 임원 5명을 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반 등의 혐의로 입건해 수사를 진행하고 있다.

이들은 2018년 초부터 2019년 6월까지 다단계 방식으로 약 1000명의 피해자들로부터 약 1000여억원을 가로챈 혐의를 받고 있다. A사는 육류를 0도 가까운 온도에서 빙온 숙성해 맛과 영양을 동시에 높이는 기술을 확보했다며 투자자들을 모았다.

A사는 센터장과 본부장이란 직함의 중간 간부를 두고 투자자를 모은 것으로 알려졌다. 투자자들은 40일마다 배당금 명목으로 투자금의 3∼10%를 지급하기로 약속, 지불각서를 작성했고 배당금이 지불되기도 했으나 이후 중단됐다고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

김씨 등을 상대로 한 고소장은 복수의 경찰서에 접수된 것으로 알려졌고 지난해 8월 금융감독원의 수사의뢰에 따라 송파서에서 일괄 수사를 진행하고 있다. 김씨는 현재 해외에 머물고 있고 이로 인해 서울중앙지검은 지난해 별건 고소 사건을 기소중지 처분한 것으로 전해졌다. 당국은 김 씨의 여권을 무효화한 상태다.

경찰 관계자는 "수사 결과에 따라 인정되는 피해 금액은 달라질 수 있다"며 "고소·고발인을 조사하고 수집된 자료를 분석하는 한편, 피의자도 조만간 불러 조사할 것"이라고 했다.

