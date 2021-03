음주 난폭운전자 정체가 … 서울 강남헬스장 억대 금고털이 피의자 해운대서 검거

부산 해운대 좌동지구대, 음주 난폭 운전자가 붙잡아 금고털이 확인

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 서울 강남헬스장 억대 금고털이 피의자가 부산에서 검거됐다.

2일 부산 해운대경찰서에 따르면 2월 28일 오전 2시 33분께 해운대구 좌동 장산역 사거리에서 음주차량 신고가 112에 접수됐다.

보행자들이 길을 걷고 있는데 난폭운전을 하고 있다는 것이다.

현장에 출동한 좌동지구대 경찰관들은 현장에서 30대 A씨(남)를 음주운전 혐의로 현행범으로 체포해 지구대로 동행했다. A씨는 면허 취소 수준이었다.

조사 과정에서 술에 취한 A씨가 ‘금고’, ‘조사’, ‘형사’, ‘네이버 검색 1위’ 등의 단어를 내뱉으며 횡설수설했다.

경찰은 A씨의 행동을 유심히 관찰하던 중 A씨가 보이스톡 등을 통해 내뱉은 말들을 인터넷 검색을 하면서 실체에 접근했다.

A씨가 지난 2월 25일 새벽 5시께 서울 강남구 한 헬스클럽에서 수표와 현금 등 1억원 가량이 들어있는 금고를 훔친 사실을 확인했다.

A씨는 범행 후 부산으로 도주해 훔친 돈을 유흥비로 탕진한 것으로 조사됐다. 술집에서 ‘골든벨’을 울리고 인스타에 게시하기도 했다.

이를 추적한 강남서 수사팀도 A씨를 검거하기 위해 부산에 출장 중이었다.

경찰은 강남서 수사팀에 A씨를 인계했고, 강남서는 2일 영장실질심사에 들어갈 예정이다.

