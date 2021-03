NS홈쇼핑, 봄맞이 개편 ‘스타일 프로포즈’ 3일 첫 방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 패션뷰티 전문 방송 ‘스타일 프로포즈’를 개편하고 오는 3일부터 매주 수요일 밤 110분간 방송한다고 2일 밝혔다.

스타일 프로포즈는 홈쇼핑 패션 뷰티 베테랑 쇼핑호스트인 임소연과 패션 뷰티 아이템과 트렌드를 짚어줄 쇼핑호스트 임하정이 진행을 맡았다.

스타일프로포즈는 상품외에도 소비자의 스타일링 고민을 같이 나누고 해결해 주는 신개념 방송으로 진행된다. 스타일프로포즈 대표 인스타그램과 방송 중 실시간 NS톡으로 질문을 받아 현장에서 스타일링과 코디 솔루션을 쇼핑호스트가 직접 해준다.

NS홈쇼핑 관계자는 “개편된 스타일프로포즈는 인스타그램과 NS톡을 통해 고객과 소통을 강화하고, 스타일 솔루션을 제안하는 방송으로 만들어 갈 계획”이라며 “패션 뷰티 아이템 제안과 스타일링을 통해 고객에게 더 재미있고, 가깝게 다가갈 수 있는 방송으로 이끌어가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr