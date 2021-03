올해 어린이보호구역 CCTV 1000대로 확대…모든 초등학교, 유치원·어린이집으로 확대

민식이법 2년, 무결점 스쿨존 완성…2022년부터 사망사고와 중상사고 ‘0’ 목표

어린이보호구역 불법주정차 예외 없이 강력 조치, 과태료 3배까지 인상

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올해 어린이보호구역 폐쇄회로(CC)TV를 1000개로 확대해 촘촘한 단속시스템을 구축하고 불법주정차는 과태료를 3배로 인상해 예외 없이 강력 조치한다. 서울형 스쿨존 532 프로젝트 가동해 제한속도 20km 하향하고 도로 전체를 디자인블록으로 포장해 안전을 강화한다.

2일 서울시는 민식이법 시행 2년을 맞아 어린이 사망사고, 중상사고 발생 없는 ‘무결점’ 어린이보호구역 조성을 목표로 이 같은 내용을 골자로 하는 '2021년 서울시 어린이보호구역 종합대책'을 발표했다.

서울시는 우선 불법주정차와 과속에 대한 단속조치를 촘촘하고 강력하게 추진함과 동시에 혼잡한 이면도로나 횡단보도 등의 교통사고 사각지대를 개선한다. 민식이법 시행 첫 해인 지난해에는 불법노상주차장 417면을 전면 폐지하고 과속단속카메라 484대를 설치했다.

서울시는 불법주정차에 대한 과태료가 일반도로 대비 3배까지 인상됨에 따라 단속을 강화하는 한편 과속단속카메라도 상반기에만 400대를 추가해 지난 해 설치 분을 더해 연말까지 1000대 이상을 전체 초등학교뿐만 아니라 사고위험이 있는 유치원과 어린이집까지 설치할 계획이다. 개학시즌인 2~19일을 포함해 상시 시·구합동단속반 250명을 통해 집중단속하고 24시간 불법주정차 단속카메라도 지난 해에 이어 올해도 40대를 추가한다.

또한 서울시는 보도가 없어 차량과 아이들이 함께 이용하는 이면도로는 제한속도를 20km/h까지 낮추고 디자인블록포장과 벤치 등을 설치한다. 횡단보도는 더 잘 보일 수 있도록 첨단 센서로 위험요소를 실시간 표출하거나 LED 불빛, 블록형 옐로카펫 등을 본격 설치함으로써 사고를 방지할 방침이다.

서초구 사당역 주변에 위치한 이수초등학교 정문 우측방향 담장쪽에는 보도가 있지만 폭이 1.0m보다 작고 방호울타리로 막혀 있다 보니 이용이 불편해서 아이들과 주민들이 오히려 차도로 내려와 보행해 위험한 경우가 많았다. 서울시는 이 길을 보도와 차도가 구분하지 않고 담장에 작은 전시장과 벤치를 설치하는 등 ‘스쿨존532’를 통해 아이들 보행공간으로 재구성할 계획이다.

이밖에 금천구 시흥초, 송파구 잠전초, 구로구 성은어린이집, 강서구 가양초, 은평구 녹번초, 중랑구 신현초, 동작구 영화초, 성동구 경동초 등 사고가 있거나 위험이 있는 구간에도 현장상황에 맞게 다양한 아이디어를 적용해 사업을 추진할 계획이다.

아울러 서울시는 먼 곳에서 등하교하는 어린이들을 위해 별도의 코스를 학교별로 마련하고 교통안전지도사 644명이 등하굣길을 동행한다. 교통안전지도사의 등하교 동행 안전 지원제도는 주택가를 중심으로 공사차량의 이동이 잦거나, 건물 주차장 진출입이 많은 경우 등 취약지점에서 더욱 큰 효과가 있을 전망이다.

시는 이 같은 내용을 골자로 내년부터는 서울시 어린이보호구역 내에서 사망사고 나 중상사고가 발생하지 않도록 하기 위해 올해 모든 사고위험 요인을 제거하기로 하고 서울특별시경찰청 및 25개 자치구와 긴밀히 협조해 이번 종합계획을 내실 있게 추진할 계획이다.

황보연 서울시 도시교통실장은 “앞으로도 과속, 불법 주정차 등 어린이 보행 안전을 위협하는 모든 요인을 뿌리 뽑을 수 있도록 더욱 철저한 대책을 마련할 것”이라며 “어린이 보호구역을 어린이뿐만 아니라 어르신, 교통약자를 위한 보행 공간으로 조성해 누구나 안심할 수 있는 통학로를 만들겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr