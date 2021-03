거창군, 제102주년 삼일절 기념식 … 구인모 군수 "3·1정신으로 코로나 극복"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 1일 제102주년 삼일절을 맞아 가조면 장기리에 있는 기미만세 독립운동 기념탑에서 기념식을 진행했다.

이번 행사에는 코로나19를 감안, 구인모 거창군수와 김종두 군의회 의장을 비롯해 독립유공자 유가족과 기관단체장 등 50명만이 참석했다.

식전행사로 만세 기념탑 옆에 있는 충의사에서 3·1정신 계승발전위원회가 고유제(告由祭)를 지내며 순국선열을 추모했다. 이어 기념식에서 헌화와 분향, 독립선언서 낭독, 기념사, 삼일절 노래 제창과 만세 삼창으로 행사를 마무리했다.

구인모 군수는 "거창지역은 일제강점기 활발한 의병 활동과 만세운동, 파리장서운동과 신사참배 거부 운동 등 빛나는 항일투쟁의 역사를 가진 곳"이라며 "코로나19라는 어려운 시기지만 삼일운동의 정신을 잊지 말고 코로나 극복을 위해 추진하는 여러 사업에 전 군민적인 동참을 바란다"고 당부했다.

