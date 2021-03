수원시, 코로나 피해 '긴급재난지원' 498억 편성

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 특수형태 근로자와 프리랜서, 청년 실직자, 집합금지 및 제한업종 등 코로나19 피해자들을 집중 지원하는 2차 수원형 긴급 재난지원을 시작한다.

수원시는 '생활안정 지원'과 '지역경제 회복'에 중점을 둔 498억4600만원 규모의 '2021년도 제1회 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 추가경정예산안'을 마련해 지난 달 26일 수원시의회에 제출했다고 1일 밝혔다.

재원은 순세계잉여금 367억원과 국도비보조금 78억원, 세출 구조조정 23억원, 재난관리기금 예치금 31억원 등이다.

이에 따라 수원시 올해 예산은 당초 2조6627억원에서 445억원이 증액된 2조7072억원으로 늘었다.

시는 먼저 시민들의 생계 보호를 위한 생활안정 지원에 집중한다. 특수형태 근로 종사자 및 프리랜서 등 코로나19 이후 일감이 급감한 시민 1만명, 일자리를 잃어 취업난을 겪고 있는 청년 실직자 2000명 등에게 각각 50만원 씩의 생활안정지원금을 지급한다. 총 지급액은 60억원이다.

또 정부의 방역 조치에 협조한 소상공인 등 '선의의 피해자'들에게 지원금을 지급한다. 집합금지 업종 4800곳에 100만 원씩, 집합제한업종 1만9000곳에 50만 원씩 총 143억원이 투입된다.

여기에 ▲소상공인 특례보증 및 수수료 24억원 ▲소형음식점(200㎡ 이하의 일반ㆍ휴게음식점 1만5000개소) 음식물 쓰레기 종량제 봉투 지급 5000만원 ▲수원페이 인센티브 20억원 ▲배달특급 활성화 15억3000만원 등도 포함됐다.

시는 앞서 설 명절 전에 신속한 지원을 위해 별도의 추경예산 편성 없이 예비비와 재난관리기금을 활용해 추진했던 1차 수원형 긴급 재난지원 사업비 중 재난관리기금 8억원 보전과 성립 전 예산 78억원도 이번 추경에 반영했다.

권찬호 시 기획조정실장은 "코로나19 장기화로 인한 유례 없는 위기 상황에 대응해 수원시 역사상 가장 빠른 추경예산을 편성했다"며 "생활의 위기에 내몰린 수원시민들을 즉시 구제하는데 총력을 다하겠다"고 강조했다.

한편 수원시는 지난해 코로나19 확산으로 인한 피해를 적극적으로 지원하기 위해 총 4차에 걸쳐 추경 예산안을 편성해 재난기본소득 지급과 재난지원 사업 등을 진행했다.

