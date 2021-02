[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 28일 코로나19 확진자 1명(1295번)이 발생했다.

1295번은 타 지역 확진자 접촉으로 전날부터 자가격리를 해오다 근육통 증상으로 확진됐다.

정순균 구청장은 "지난 15~20일 대치동 소재 ‘대치참약국’(남부순환로 2927) 방문자는 빠른 시일 내 가까운 임시선별검사소나 보건소를 찾아 검체검사를 받아주시길 바란다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr