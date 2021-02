제102주년 3.1절을 하루 앞둔 28일 서울 용산구 효창공원 앞에 조성된 '만세운동 태극기 거리'를 시민들이 오가고 있다. 효창공원에는 백범 김구 선생과 이봉창·윤봉길·백정기 의사, 임정요인 이동녕, 조성환, 차리석 등 7위 선열이 잠들어 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.