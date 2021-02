코로나19 백신접종 첫날, 이상반응 신고 총 15건…"두통·발열 등 경증"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 코로나19 백신 접종 첫날인 26일 아스트라제네카(AZ) 백신 접종에 따른 이상반응이 15건 보고됐다.

27일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 0시 기준으로 아스트라제네카 백신을 접종받은 뒤 이상 반응이 있다고 신고된 사례는 모두 15건으로 집계됐다.

구체적인 이상 반응을 보면 두통, 발열, 오심(메스꺼움), 구토 등 대부분 경증 사례다. 방대본은 "이는 모두 예방접종 뒤 흔히 나타내는 증상"이라고 전했다. 그러면서 "이상 반응과 백신 접종과의 인과성은 확인되지 않았다"고 덧붙였다.

전날 하루 아스트라제네카 백신 접종자는 총 1만8489명이다. 접종기관과 대상자별로는 요양병원이 1만3929명, 요양시설은 4548명, 1차 대응요원은 12명이 예방접종을 받았다.

