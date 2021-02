질병관리청 '문대통령 순서 늦게' 발언 해명..."먼저나설 일 없어야 한단 뜻"

[아시아경제 박지환 기자] 코로나19 백신 접종 첫날인 26일 정은경 질병관리청장이 문재인 대통령에게 "(백신) 접종 순서가 늦게 오시기를..."이라고 말한 것과 관련해 질병관리청은 "백신에 대한 불신이 생기지 않기를 바란다"는 취지였다고 해명했다.

질병청은 이날 출입기자단에 보낸 문자를 통해 "정 청장의 발언은 백신에 대한 불신이 생겨 대통령이 정해진 접종 순서보다 먼저 나서는 상황이 생기지 않기를 바란다'는 취지"라고 강조했다.

문 대통령은 이날 오전 서울 마포구 보건소에서 예방 접종을 참관하면서 현장에 함께 있던 정 청장에게 "대통령에게는 언제 기회를 줍니까"라고 물었고, 이에 정 청장은 "순서가 늦게 오시기를..."이라고 답했다.

이를 두고 일각에서는 고령층 접종 효과 논란이 있는 아스트라제네카 백신 접종을 피했으면 하는 뜻을 내비친 것 아니냐는 해석이 제기돼 논란이됐다.

