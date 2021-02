[아시아경제 박지환 기자] 광주에서 가슴 통증을 호소하던 외국인 노동자가 코로나19 진단검사를 받고 난 이후 돌연사하면서 방역 당국이 역학조사에 나섰다.

26일 방역 당국에 따르면 오후 3시께 광주광역시 광산구 평동 한 원룸 주택에서 말레이시아 국적 남성 A(31)씨가 사망했다.

그는 전날 가슴 통증 때문에 광산구의 한 병원을 방문했다. 이날 낮에는 선별진료소에서 코로나19 검사를 받았다. 검사 결과는 아직 나오지 않았다.

방역 당국은 A씨 사망과 코로나19의 관련성을 파악하고 있다.

