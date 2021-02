日, 수도권 제외한 6개 지역 코로나 긴급사태 조기 해제

일본 정부가 수도권을 제외한 나머지 지역에서 코로나19 긴급사태를 조기 해제하기로 26일 결정했다.

스가 요시히데 일본 총리는 이날 오후 총리관저에서 열린 코로나19 대책본부 회의에서 오사카부 등 6개 광역자치단체의 긴급사태를 이달 말 해제하기로 결정했다고 밝혔다.

일본 정부는 원래 다음달 7일 긴급사태를 해제할 계획이었지만 전체 10개 지역 중 6개 지역의 종료 시점을 일주일 정도 앞당겼다.

이달 말 긴급사태가 해제되는 지역은 오사카부, 교토부, 효고현, 후쿠오카현, 기후현, 아이치현이다.

일본 정부는 코로나19 신규 확진자 수가 긴급사태 재발효 당시와 비교해 많이 축소했고 의료 시스템의 붕괴 우려도 낮아진 점 등을 고려해 이 같은 결정을 내렸다.

다만 도쿄도, 사이타마·가나가와·지바현 등 수도권 4개 광역자치단체는 긴급사태를 유지하기로 했다. 이들 지역은 다음달 7일 긴급사태가 해제될 것으로 보인다.

한편 일본 정부는 지난달 8일 도쿄 등 수도권 4개 지역에 긴급사태를 재발효했고 같은달 14일부터 전국 10개 광역자치단체로 확대했다.

