"남성 명품 강화" 갤러리아百, 하이주얼리·워치 선보인다

기존 남성 의류 층에 '불가리 남성' 단독 매장

국내 최초 하이주얼리 매장 '부첼라티' 신규 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 명품관 '2021 봄·여름(SS) 시즌' 매장 개편을 단행한다고 1일 밝혔다.

웨스트 4층 남성 의류 층에 불가리 남성 단독 매장을 오픈하며 고가의 시계 및 주얼리 매장도 배치한다. 현재 관련 매장의 인테리어 공사를 진행 중이며 완료시기는 4월이다.

불가리의 경우 국내 최초로 선보이는 남성 전용 매장이다. 남성들을 위한 보석, 시계뿐만 아니라 남녀공용 주얼리 상품도 대거 선보일 예정이다. 불가리 신규 오픈 외에 웨스트 4층에 선보이는 명품시계 브랜드는 태그호이어, 브라이틀링 등이다.

해당 시계 브랜드들은 기존에 명품시계와 주얼리를 한 곳에 모은 하이주얼리&워치존에 구성돼 있었으나 이번 매장 개편으로 남성 의류 층으로 이동 오픈한다. 갤러리아는 첫 명품시계를 구매하는 MZ세대(밀레니얼·Z세대) 등의 구매 접근성을 강화하기 위해 이동 오픈하게 됐다고 밝혔다.

다음 달 중엔 웨스트 4층에 프라다 남성 전용 매장도 선보인다. 프라다 설립 이후 처음으로 외부에서 디자이너로 영입된 라프 시몬스가 올해 첫 남성 라인을 선보이므로, 명품을 선호하는 남성들에게 큰 이목을 끌 것이라고 백화점 측은 예상했다.

갤러리아백화점은 지난해 명품 상품군(명품잡화 29%, 명품 남성 18%, 명품 여성 9%)이 24% 신장하면서 매출 신장을 견인했다. 명품남성이 명품여성 군에 비해 2배 높은 신장률을 기록, 최근 남성들의 명품 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여줬다. 갤러리아는 이같은 남성들의 명품 수요를 충족하기 위해 명품관 오픈 이후 남성 의류매장 층에 처음으로 명품시계와 주얼리 매장의 결합을 시도하는 것이라고 말했다.

한편 기존 하이주얼리도 강화한다. 4월 중 이탈리아 하이주얼리 브랜드 부첼라티가 국내 최초로 명품관에 오픈한다. 부첼라티는 100년 역사를 자랑하며 유려한 색감의 원석을 특징으로 하는 브랜드다. 이외에도 럭셔리 브랜드에서는 샤넬 매장이 지난 2월에 리뉴얼 오픈했으며 디올에서는 올해 여름 상품을 중심으로 구성한 팝업스토어를 4월25일까지 선보인다.

갤러리아는 이번 매장 개편과 함께 올해 명품 가방 트렌드로 '빅 올 미니(크거나 작거나)'를 꼽았다. 갤러리아는 빅사이즈 가방의 경우 하루 여행에 필요한 짐 정도는 담을 수 있는 커다란 사이즈가 소재와 형태를 다양하게 선보이며 인기를 끌 것으로 내다봤다. 미니사이즈의 경우 기존 미니 사이즈보다 훨씬 작아진 초미니 사이즈가 인기를 끌 것으로 보고 있다. 착용 시에 반지나 팔찌 같은 액세서리처럼 보일 정도로 작고 앙증맞은 크기로, 벨트의 일부분인 것처럼 작은 사이즈로 선보이는 상품도 출시되고 있다.

갤러리아 관계자는 "지난해 코로나19라는 변수에도 불구하고 MZ세대를 중심으로 명품시장이 크게 신장했다"며 "럭셔리 브랜드들의 희소성과 확장성 사이에서 갤러리아 만의 독보적인 명품 라인업을 강화해나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr