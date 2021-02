[아시아경제 이선애 기자] 오스템 오스템 031510 | 코스닥 증권정보 현재가 2,995 전일대비 80 등락률 -2.60% 거래량 242,441 전일가 3,075 2021.02.26 13:55 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제오스템, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.49%가장 이슈되었던 병동 부족 현상! 이제는 세균잡는 음압병동이 대세! close 은 보통주 1주당 30원의 현금 결산배당을 결정했다고 26일 공시했다. 시가배당율은 1.1%며, 배당금총액은 7억9950만원이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr