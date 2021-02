전국 논·밭 경지면적 8년 연속 감소

통계청 '2020년 경지면적조사' 발표

[세종=아시아경제 문채석 기자] 전국의 논과 밭 등 경지면적이 8년 연속 감소했다.

통계청이 26일 발표한 '2020년 경지면적조사 결과'에 따르면 지난해 전국 경지면적은 156만5000헥타르(ha)로 전년 대비 1만6000ha(1.0%) 줄었다.

2012년 통계청이 위성영상을 촬영해 원격 탐사를 시작한 이후 8년 연속 감소세다. 1988년부터 2011년까지는 현장 조사로 통계를 작성했었다. 그때도 경지면적은 계속 줄어들었었다.

실 증가면적은 전년 대비 1000ha, 실 감소면적은 1만7000ha다.

경지면적이 줄어든 가장 큰 이유는 건물 건축(1만1000ha)과 유휴지(3000ha), 공공시설(2000ha) 등이다. 개간·간척(1000ha)으로 경지면적이 증가하기도 했다.

경지면적 가운데 논은 82만4000ha로 전년보다 1만6000ha(-1.0%) 감소했으며, 밭 면적은 74만1000ha로 전년 대비 1만1000ha(-1.4%) 줄었다.

전체 경지면적 가운데 논 면적 비중은 52.7%로, 1년 새 0.2%포인트 줄었다.

시도별로는 전남의 경지면적이 28만6000ha(18.3%)로 가장 넓었다. 경북(25만7000ha·16.4%)·충남(20만9000ha·13.3%) 등이 뒤를 이었다.

